Санкт-Петербург, , 08:28 — REGNUM Власти Петербурга на сегодня не обсуждают возможность введения платного въезда в центр города. Об этом ИА REGNUM сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Смольный обеспокоен только расширением зоны платной парковки.

«Введение платного въезда в центр Петербурга сегодня не рассматривается. Сейчас в приоритете находится контроль за соблюдением правил дорожного движения, установка камер контроля, развитие зоны платной парковки. В настоящее время ведется проработка вопроса о последовательности расширения платного парковочного пространства и финансовой модели проекта», — сообщил глава КРТИ Андрей Левакин.

Ранее со ссылкой на телеканал «78» сообщалось, что начальник отдела перспективного развития комитета по развитию транспортной инфраструктуры Алексей Степичев на одном из вебинаров рассказал о планах освободить центральные улицы северной столицы от транспорта — через введение платного въезда в исторический центр и расширение пешеходных зон. Однако в КРТИ подчеркнули, что Степичев ни о чем из этого не говорил.

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Отметим, что в целом тема платного въезда для машин в центр обсуждалась среди чиновников ранее, но эксперты обычно парировали, что для этого пока нет инфраструктуры — грамотного обходного пути.

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