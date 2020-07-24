Шицзячжуан, Китай, , 08:26 — REGNUM Объем внешней торговли северной китайской провинции Хэбэй вырос на 8% в годовом исчислении за первую половину 2020 года, достигнув отметки 192,45 млрд юаней (около $27,45 млрд), сообщает 23 июля агентство Синьхуа.

Экспорт провинции за первые шесть месяцев года достиг 110,27 млрд юаней, что на 1,7% выше, чем годом ранее, в то время как импорта вырос на 18% до 82,18 млрд юаней за тот же период.

И общей структуры экспорта, экспорт предметов потребления, сельхозпродукции, изделий легкой промышленности и электроники, а также фармацевтических компаний и химической промышленности вырос на 16,5% 11,9%, 6,7% и 2,8% соответственно.

Импорт железной руды, соевых бобов и сырой нефти также вырос значительно за первую половину года. В плане торговых партнеров, Хэбэй нарастила импорт из Австралии, стран АСЕАН, США и Бразилии на 17,6%, 48,1%, 10,8% и 50,5% соответственно.