Пхочхон, Южная Корея, , 08:25 — REGNUM В вооруженных силах (ВС) Южной Кореи выявили еще четыре случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По данным министерства, коронавирус был выявлен у представителей 8-й механизированной пехотной бригады в Пхочхоне.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах страны увеличилось до 76. 58 человек вылечены и выписаны из больницы. В изоляции находятся более 250 военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 41 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 13 979.

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