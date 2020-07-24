Абуджа, , 08:28 — REGNUM Организация Объединенных Наций (ООН) осудила убийство пятерых сотрудников гуманитарных организаций боевиками в Нигерии. Об этом передает ВВС Africa.

В июне боевики похитили и убили пятерых мужчин в северо-восточном штате Борно. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари обвинил в их гибели исламистскую террористическую организацию «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пятеро гуманитарных работников были сотрудниками организаций «Action Against Hunger» и «Международного Комитета спасения».

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Нигерии Эдвард Каллон заявил: «Это неприемлемо, когда на тех, кто пытается помочь, нападают и убивают».

»Этот инцидент не остановит международное сообщество продолжать оказание помощи миллионам жителей северо-востока Нигерии, которые отчаянно нуждаются в ней», — говорится в заявлении.

Он также выразил обеспокоенность по поводу количества контрольно-пропускных пунктов, установленных вооруженными группами вдоль основных маршрутов снабжения.

«Эти контрольно-пропускные пункты нарушают доставку гуманитарной помощи и повышают риск похищения, убийства или ранения гражданских лиц, и в особенности сотрудников гуманитарных организаций», — сказал он.

По словам репортеров, исламистская группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществляет взрывы, убийства и похищения жителей Нигерии с 2009 года.

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