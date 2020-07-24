Пекин, , 08:23 — REGNUM За последние 24 часа в Китае было выявлено 64 новых подтверждённых случая заражения коронавирусом. Об этом 23 июля сообщается в заявлении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Также указывается, что в это число входит 21 активный случай и 43 носителя SARS-CoV-2 без симптомов и уточняется, что в число активных случаев входят 13 локальных (13 выявлено в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и ещё два в провинции Ляонин» и шесть ввозных.

Таким образом, общее число выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией в стране на сегодняшний день стало составлять 83 750.

Кроме этого, сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Китае не изменилось за последние 24 часа и по-прежнему составляет 4634, при 78 873 вылечившихся от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Турции за сутки выявили 913 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.