Москва, , 08:16 — REGNUM С сегодняшнего дня, 24 июля, в России вступил в силу закон об упрощённом получении гражданства РФ иностранцами и лицами без гражданства. Теперь, согласно документу, разрешено не отказываться от уже имеющегося иностранного гражданства. Также сокращены сроки нахождения на территории РФ для его получения.

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Так, лица, имевшие гражданство СССР и проживающие на территории бывших советских республик, иностранцы, находящиеся в браке с гражданином РФ, и те, у которого один из родителей имеет гражданство РФ и проживает на территории РФ, больше не обязаны соблюдать требование об обязательном трехлетнем проживании в России. Подать заявление на получение гражданства России они смогут без предоставления данных о доходах.

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Также упрощенное гражданство действует для жителей Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана. Они могут не соблюдать срок по обязательному проживанию в России, если у них есть вид на жительство.

Как сообщало ИА REGNUM, закон, упрощающий иностранным гражданам получение гражданства РФ, президент России Владимир Путин подписал в апреле 2020 года.