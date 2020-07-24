Самара, , 08:17 — REGNUM Мать семилетней девочки подозревают в оставлении дочери в опасности в Самаре. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По версии сотрудников правоохранительных органов, 40-летняя подозреваемая не получала необходимые бесплатные лекарства для своей дочери, хотя ее не раз уведомляли об этом, а также она игнорировала рекомендации медицинских сотрудников.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам оставления в опасности малолетнего ребенка.

Отмечается, что в настоящее время девочка получила необходимые лекарства.

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