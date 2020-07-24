Москва, , 08:13 — REGNUM От 90 до 480 млн рублей из резервного фонда для борьбы с лесными пожарами в 2020 году получат пять регионов России — Хабаровский край, Забайкалье, Бурятия, Красноярский край и Якутия. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

«Выделенные средства позволят усилить авиамониторинг и работу лесных пожарных там, где это особенно необходимо», — говорится в распространённом заявлении.

Отмечается, что залогом успешной борьбы с природными пожарами должно стать раннее выявление очагов и максимально оперативное тушение.

Читайте также: За сутки в России потушили 82 природных пожара

Всего в российские регионы в этом году будет направлено 2,6 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами. Средства будут поступать через федеральное агентство лесного хозяйства России.

Читайте ранее в этом сюжете: На охрану лесов Бурятии от пожаров дополнительно выделили 238 млн