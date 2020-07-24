Москва, 24 июля 2020, 08:04 — REGNUM В Москве 24 июля ожидается до пяти градусов ниже климатической нормы, сообщили в центре «Фобос».
"Синоптическая обстановка будет определяться тылом ложбины североатлантического циклона, поэтому небо нахмурится, кое-где брызнут скоротечные дожди, а температурный фон останется на три-пять градусов ниже июльской климатической нормы», — говорится в информации.
Согласно прогнозу, в столице будет облачно с прояснениями, пройдёт кратковременный дождь. Воздух прогреется до 20 градусов тепла, в Подмосковье — до 21 градуса. Скорость ветра окажется в пределах 9 м/с.