Шанхай, Китай, , 08:04 — REGNUM Шанхай позволит людям, прибывающим из-за рубежа, проходить недельный домашний карантин после завершения семидневного карантина в специально отведенных местах, сообщает 23 июля агентство Синьхуа.

До этого момента все прибывающие в Шанхай должны были находиться на 14-дневном карантине с целью недопущения распространения нового коронавируса. Новое решение было объявлено местным центром по контролю за распространением COVID-19. Новые возможности станут доступны тем прилетающим в Шанхай, у кого имеется жилье или место размещения в городе.

При этом они должны сдать тесты на коронавирус, прежде чем отправиться на семидневную самоизоляцию. Если их результаты будут отрицательными, им будет дано добро на домашний карантин.