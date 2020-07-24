Кито, 24 июля 2020, 08:02 — REGNUM Обвинения в контрабанде объектов культурного наследия против бывшего президента Эквадора Абдалы Букарама и его сына Хакобо готовится предъявить генеральная прокуратура республики, 23 июля сообщается на сайте ведомства.
Речь идет о предметах найденных в ходе обыска в доме экс-главы государства.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня полиция провела обыск в доме Абдалы Букарама в рамках дела о коррупции при закупке медикаментов. Полицейские нашли в доме огнестрельное оружие, археологические артефакты, а также большое количество медицинских масок и тестов на коронавирус. После этого Букарам был задержан за незаконное хранение оружия.
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