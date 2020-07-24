Буэнос-Айрес, , 08:01 — REGNUM За истекшие сутки на территории Аргентины было выявлено более шести тысяч случаев заражения коронавирусом, что стало новым рекордным показателем за всё время пандемии. Об этом вечером 23 июля сообщает минздрав страны.

Суточный прирост заразившихся SARS-CoV-2 в стране впервые превысил шесть тысяч и достиг 6127. Общее количество заразившихся с начала пандемии приближается к 150 тысячам — 148 027.

Отмечается, что печальное лидерство по-прежнему удерживает провинция Буэнос-Айрес, где прирост составил 4300 случаев. Непосредственно в столице выявлено 1267 случаев.

За прошедшие сутки в Аргентине скончались 114 пациентов с COVID-19, а общее число летальных исходов достигло 2702.

Как сообщало ИА REGNUM, за истекшие сутки на территории Аргентины было выявлено 5782 новых случая заражения коронавирусом, что стало самым большим показателем за все время эпидемии. В результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 141 900 человек.

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