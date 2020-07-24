Екатеринбург, , 07:46 — REGNUM В Екатеринбурге скончалась восьмилетняя девочка, которая получила травмы в результате ДТП на Эльмаше. Об этом пишут СМИ.

«Лизонька стала ангелочком. Ее больше нет, как и меня», — написала в соцсетях её мать.

Как пишет Е1.ru, ДТП произошло 23 декабря 2019 года. Девочка попала в реанимацию, а затем проходила длительную реабилитацию. На перекрёстке стоял 38-летний мужчина с двумя девочками, и на них отбросило грузовой автомобиль УАЗ» Мужчину спасти не удалось, его дочь Лиза попала в реанимацию, а её подруга отделалась небольшими травмами.