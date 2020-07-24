Пекин, , 07:44 — REGNUM Китай планирует запретить использование наразлагаемых одноразовых пластиковых соломинок до конца 2020 года, сообщает 24 июля агентство Синьхуа.

Как утверждают китайские эксперты, люди всего несколько минут пользуются одноразовыми пластиковыми соломинками, а выброшенный пластик в природе будет разлагаться 500 лет. Некоторые компании Китая уже объявили об отказе от пластиковых соломинок.

Так, 30 июня McDonald's в Китае анонсировал, что тысячи ресторанов быстрого питания в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне и других городах откажутся от пластиковых соломинок.

Вместо этого будут внесены конструктивные изменения в форму стаканчиков для питья. Теперь гости ресторанов будут пить жидкость прямиком из чашки через специальное удлинение.

В настоящее время около 80% ресторанов McDonald's в Китае упаковывают свою продукцию в бумагу, в то время как 20% по-прежнему используют пластик. При этом процесс замены пластика на бумагу является достаточно сложным.