Оренбург, , 07:43 — REGNUM В Оренбурге перед судом предстанет сотрудник банка, который обвиняется в хищении 2 млн рублей у клиентов кредитного учреждения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

По данным ведомства, 24-летний оренбуржец имел доступ к базе клиентов и оформлял на них неименные банковские карты, которые оставлял у себя. Впоследствии молодой человек обналичивал денежные средства.

За злоумышленником числится 32 кражи на общую сумму 2 млн рублей. Примечательно, что кражи совершались в основном в отношении пожилых людей, которые не пользуются мобильным приложением банка и не могли получать уведомления о списании денежных средств. Украденные деньги молодой человек тратил в интернет-казино.