Кемерово, , 07:42 — REGNUM В Кемеровской области за минувшие сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за всё время эпидемии подтверждено 3118 случаев.

Новые носители зарегистрированы в Новокузнецке, Междуреченске, Кемерово, Анжеро-Судженске, Прокопьевске и других городах.

«106 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 1800 человека вылечились от коронавируса. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1297 пациентов с диагнозом COVID-19», — отметили в штабе.

Добавим, что в регионе зарегистрирован 21 летальный исход среди пациентов с коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало о смерти пациентки из Новокузнецка.

«У женщины 1941 года рождения болезнь протекала на фоне сахарного диабета и сердечно-сосудистой патологии», — отметили в штабе.

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