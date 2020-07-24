Ульяновск, , 07:38 — REGNUM В Ульяновской области выявлены новые случаи заражения коронавирусом, всего с начала пандемии проведено почти 160 тыс. лабораторных исследований. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства на вечер 23 июля, в Ульяновской области лабораторно подтверждено ещё 110 случаев заражения коронавирусом, с нарастающим итогом — 8357. Под медицинским наблюдением остаются 3460 пациентов.

В управлении отмечают, что с начала пандемии в регионе проведено 159 616 лабораторных исследований, обследованы 149 583 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, переболели COVID-19 в Ульяновской области 5523 человека, скончались 65 пациентов.

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