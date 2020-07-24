Берлин, , 07:34 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии увеличилось на 815 и составило 204 183. Об этом 24 июля сообщается на сайте института Роберта Коха.

Из этого количества около 189,4 тысячи человек выздоровели.

Кроме того, за сутки в стране от осложнений COVID-19 скончались 10 больных. Всего в Германии умерло 9111 пациентов с данным заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля на мясоперерабатывающем предприятии Tönnies в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия с начала вспышки COVID-19 зафиксировали более 2119 фактов инфицирования SARS-CoV-2.

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