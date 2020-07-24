Балтимор, США, , 07:28 — REGNUM Свыше 4 млн человек в Соединённых Штатах заразились коронавирусом SARS-CoV-2 за всё время, следует из опубликованных 24 июля данных Университета Джонса Хопкинса.

Всего на территории США подтверждено 4 034 102 случаев заражения. За всё время распространения заразы умерли 144 242 человека, вылечились 1 233 269.

Наиболее трудная ситуация наблюдается в городе Нью-Йорк, штатах Нью-Джерси и Массачусетс.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за последние сутки в США было выявлено более чем 71 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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