Гонконг, Китай, , 07:26 — REGNUM Власти Китая отчитались о текущей ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 24 июля агентство Синьхуа.

В специальном административном районе (САР) Гонконг было выявлено 2249 случаев COVID-19 за все время эпидемии, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Их них уже 15 человек скончались, выздоровели 1379 человек. В САР Макао выявлено 46 случаев, все пациенты выздоровели.

На Тайване подтверждено 455 случаев, из которых 440 человек выздоровели, еще семеро скончались. На материковой части страны общее число заболевших достигло 83 750 за все время эпидемии, из которых 78 873 человека выздоровели, еще 4634 скончались.