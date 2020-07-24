Урумчи, Китай, , 07:22 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая выявлено 13 новых локальных случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщили 24 июля в региональной комиссии здравоохранения.

Все 13 заболевших были выявлены в столице региона городе Урумчи, сообщили в комиссии. В регионе также было выявлено 19 новых бессимптомных случаев опасной инфекции.

Всего в регионе было зафиксировано 95 заболевших, включая 85 бессимптомных. Всего 3346 человек продолжают получать медицинскую помощь в больницах региона.