Пермь, , 07:21 — REGNUM В Пермском крае организуют Фонд губернаторских грантов, который будет осуществлять просветительскую функцию и заниматься поддержкой социально ориентированных некоммерческих организаций, сообщает пресс-служба краевой администрации.

«Это должен быть центр компетенций по обучению и поддержке НКО. Еще одна задача — курировать все грантовые конкурсные процедуры. Тогда мы на порядок повысим развитие общественных инициатив», — сказал врио губернатора Дмитрий Махонин.

Он отметил, что опыт пермских НКО большой и по многим направлениям — один из лучших в России. При этом из-за низкой информированности и отсутствия должного опыта оформления заявок возможностью привлечь средства Фонда президентских грантов в 2019 году воспользовались НКО лишь из 12 муниципалитетов края. Махонин подчеркнул, что нужно провести обучение для некоммерческих организаций.

«Было бы очень хорошо, чтобы в Пермском крае появился такой Фонд, и он бы занимался не только грантовой поддержкой, но и взял бы на себя образовательную задачу», — считает руководитель Пермской региональной общественной организации по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «НАСМНОГО» Ирина Ермакова.

По словам директора департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Евгения Хузина, создание Фонда губернаторских грантов позволит региону претендовать на дополнительное федеральное финансирование. Кроме того, Сбербанк готов предоставить свою систему учета финансов для организации работы Фонда.