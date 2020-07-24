Ухань, Китай, , 07:19 — REGNUM В провинции Хубэй в центральной части Китая не осталось ни одного бессимптомного случая COVID-19, сообщает 24 июля агентство Синьхуа.

По данным провинциальной комиссии здравоохранения, последний бессимптомный пациент был выписан из больницы в Эньши-Туцзя-Мяосском автономно округе провинции 23 июля.

Ни одного подтвержденного или бессимптомного случая, а также случая подозрения на инфекцию в регионе выявлено не было за прошедшие сутки. Четыре тесных контакта заболевших до сих пор находятся под наблюдением медиков.

Провинция остается самым пострадавшим регионом Китая от опасной инфекции. Общее число заболевших достигло 68 135 человек с начала эпидемии, из которых 63 623 случая были вылечены. Скончались 4512 человек.