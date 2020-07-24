Горно-Алтайск, , 07:14 — REGNUM Одним из способов решения мусорных и экологических проблем Республики Алтай, обострившихся в связи с огромным потоком отдыхающих, должно стать введение «курортного/туристического/экологического сбора». Так считает депутат регионального парламента Радмила Пекпеева («Единая Россия»).

При этом на своей странице в инстаграм она написала, что введение курортного сбора должно сопровождаться созданием благоприятных условий для развития среднего и мелкого турбизнеса. Дело в том, что туристов в республике принимают в большинстве своём «зелёные дома», работающие без официального разрешения.

«Нужно найти механизмы, позволяющие вывести из тени «зеленые дома», и тогда мы сможем внедрить этот «курортный/туристический/экологический сбор», — отметила депутат.

Собранные средства, по мнению Пекпеевой, можно направить на развитие инфраструктуры туристического бизнеса, организацию и содержание маршрутов, мест стоянок, решение проблемы с мусором и туалетами и так далее.

Добавим, что эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в структуру мусора, оставляемого туристами. Как сообщало ИА REGNUM, с началом туристического сезона приезжие захламили перевалы медицинскими масками и резиновыми перчатками. Жители просят региональные власти принимать меры в отношении таких туристов.

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