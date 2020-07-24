Пекин, , 07:12 — REGNUM За прошедшие сутки в столице Китая городе Пекине не выявлено ни одного нового случая COVID-19, сообщили 24 июля в муниципальной комиссии здравоохранения.

Таким образом, в Пекине уже 18 дней подряд не выявлено ни одного нового случая заболевания опасной инфекцией. Ни одного нового «импортного» случая в городе также выявлено не было, как не было зафиксировано и бессимптомных случаев заражения. За сутки еще 14 человек было выписано из больниц страны.

С 11 июня по 23 июля текущего года в Пекине было выявлено 335 новых локальных случаев COVID-19, из которых 65 человек остаются госпитализированными, еще 270 челвоек были выписаны из больниц по выздоровлению.