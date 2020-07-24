Чита, , 07:12 — REGNUM Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Забайкальском крае постепенно улучшается. Как сообщает сегодня, 24 июля, оперативный штаб региона, общее число выявленных носителей коронавируса достигло 4015 человек (13 за последние сутки).

Из них 3437 (41 за сутки) человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Новых летальных случаев от вируса не зарегистрировано.

Как уже сообщало ИА REGNUM, обязательный масочный режим установлен в Забайкалье в целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции в регионе и сохранения здоровья граждан.

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