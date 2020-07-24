Пекин, , 07:09 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено 6 новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 24 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число «импортных», то есть прибывших из-за рубежа пациентов, достигло 2029 челвоек за все время эпидемии. Пять новых «импортных» случаев выявлено в провинции Гуандун, один — в Шанхае, сообщили в комиссии.

Среди «импортных» случаев 1951 пациент был выписан из больниц по выздоровлению. Еще 78 человек продолжают оставаться госпитализированными, из них двое — в тяжелом состоянии. Смертей нет.