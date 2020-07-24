Пекин, , 06:59 — REGNUM На материковой части Китая выявлен 21 новых случай COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 24 июля агентство Синьхуа.

Из общего числа новых случаев, 15 оказались локальными, остальные шесть — «импортными», то есть привнесенными в Китай из-за рубежа. Из общего числа новых случаев, 13 пришлись на Синьцзян-Уйгурский автономный район, еще два — на провинцию Ляонин, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения.

Общее число заболевших в Китае достигло 83 750 случаев, из которых 4634 человека погибли, еще 78 873 человека выздоровели. Сейчас в больницах страны находится 243 пациента с новым коронавирусом, из них 12 — в тяжелом состоянии.