Сеул, , 06:59 — REGNUM В Южной Корее коронавирус выявили у 32-х моряков российского рыболовецкого судна, находящегося на стоянке в городе Пусан. Об этом 24 июля со ссылкой на местного работника здравоохранения сообщает агентство Yonhap.

В местном ведомстве сообщили, что из 94-х членов экипажа стоящего на карантине российского судна, коронавирус подтвердился у 32-х человек, у 62-х тесты дали отрицательный результат. Всего же за два последних месяца на восьми российских судах было выявлено 78 случаев инфицирования новым коронавирусом.

По данным на утро 24 июля, в Южной Корее за прошедшие сутки выявили 41 новый случай заражения коронавирусом, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 13 979. В стране скончался один пациент с коронавирусной инфекцией, а всего с начала пандемии умерли 298 человек с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее выявили коронавирус у пяти членов экипажей российских судов, стоящих в Пусане. В настоящее время органы здравоохранения проверяют на наличие вируса остальных членов экипажа и сотрудников порта.

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