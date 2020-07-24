Кызыл, , 06:55 — REGNUM Министерство обороны России построит в столице Тувы Кызыле новое здание поликлиники. Об этом рассказал на своей странице в соцсети глава республики Шолбан Кара-оол.

«И вот принято еще одно решение на пользу нашей республике. Помимо строительства медцентра Минобороны РФ построит в Кызыле новое здание поликлиники для всех видов медицинской помощи. Причём с гаражом, прачечной, столовой, пунктом дезинфекции и КПП. Сейчас наша задача в кратчайшие сроки предоставить медико-техническое задание», — отметил он.

По его словам, это событие связано с прямой поддержкой президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны удовлетворили просьбу о строительстве в республике многопрофильного медицинского центра. Его построят в кратчайшие сроки по типовому проекту, а лечиться в центре будут как военнослужащие, так и местные жители.

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