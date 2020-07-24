Новосибирск, , 06:48 — REGNUM За прошедшие сутки в Новосибирской области подтверждено 105 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 июля в оперштабе региона.

Всего в регионе по состоянию на 24 июля коронавирус выявлен у 8616 человек, в том числе у 520 детей. 6615 человек выздоровели (+117 за сутки).

За последние сутки в Новосибирской области скончались шесть пациентов с коронавирусом: 54-летний и 69-летний мужчины, а также четыре женщины (59 лет, 69 лет, 70 лет и 84 года). За весь период в регионе умерли 190 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 июля в Новосибирской области было выявлено 8511 носителей коронавируса.

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