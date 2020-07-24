Богота, , 06:18 — REGNUM 226 373 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявлено в Колумбии после получения еще 7945 положительных результатов анализов, 23 июля сообщается на странице колумбийского минздрава в Twitter.

За последние сутки было исследовано 28 434 образца анализов. Также за этот период времени в стране скончалось 315 пациентов с COVID-19.

Всего в Колумбии от осложнений, вызванных данным заболеванием, погибли 7688 человек. При том 107 951 больной излечился.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля, по данным ВОЗ, в мире за сутки умерли 7097 пациентов с коронавирусной инфекцией.

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