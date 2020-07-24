Тункинский район, Бурятия, , 06:18 — REGNUM Четвёртый день поисков пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 с шестью людьми на борту завершился безрезультатно. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, поиски с воздуха 23 июля вёл вертолёт Ми-8.

Воздушное судно обследовало труднодоступную местность Тункинского и Окинского районов Бурятии.

«Из-за погодных условий самолет Ан-2 сегодня на поиски не вылетал», — отметили в управлении.

Добавим, в предыдущие три дня спасатели ежедневно обследовали территорию площадью около 2000 квадратных километров. Кроме того, оказывается психологическая помощь родственникам пропавших.

Как сообщало ИА REGNUM, совершавший облёт территории двух горных районов Бурятии, самолёт пропал 19 июля. Следователи возбудили уголовное дело, не исключается, что в результате инцидента могли пострадать люди.

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