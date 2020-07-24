Тирана, , 06:38 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 23 июля сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 477 человек в стране было выявлено 108 новых случаев заражения коронавирусом. При этом ещё 60 человек были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

Всего в Албании было выявлено 4466 случаев заражения коронавирусом. 2523 человека уже излечились от COVID-19. 123 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли трое пациентов.

Лечение проходит 1820 человек. Число активных случаев заражения и пациентов в тяжелом состоянии продолжает увеличиваться. Наибольшее число активных случаев заражения приходится на Тирану, Дуррес, Шкодру и Влёру. На стационарном лечении находятся 126 человека, из них 22 проходят интенсивную терапию, а 12 подключены к аппаратам ИВЛ.

Журналисты отмечают, что способность властей и жителей страны к соблюдению строгих мер уже исчерпана. Страна ждет притока туристов, который поможет хоть как-то смягчить экономический кризис в стране. Тем не менее большинство европейских стран включили Албанию в список стран, нежелательных для посещения. Туристические агентства вынуждены вернуть средства клиентам, отказавшихся от их услуг и уходят в убыток: по сравнению с прошлым годом уровень доходов от туризма составляет всего 1%.

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