Горно-Алтайск, , 05:55 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, число подтверждённых случаев за всё время эпидемии достигло 1419.

«Коронавирус подтвердился у 16 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у восьми жителей Усть-Канского района, в том числе у четырёх детей; у четырёх жителей Майминского района; у трёх жителей города Горно-Алтайска и у жительницы Шебалинского района», — отметили в штабе.

Тем временем, число выздоровевших от COVID-19 достигло 928. За сутки выписаны из больниц 49 пациентов. Под медицинским наблюдением остаётся 551 человек.

Ранее в республике зарегистрировали шесть летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Nрое из них скончались непосредственно от COVID-19, остальные от иных причин.

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