24 июля 2020 | Время чтения 5 мин

Анастасия Степанова, , 05:50 — REGNUM Накануне следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Хакасии, строительного министра Сергея Новикова. За взятку в особо крупном размере бывшему высокопоставленному чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы. Давший публичное интервью по этому делу начальник отдела по особо важным делам ГСУ СКР по РХ и Красноярскому краю Андрей Мамонов заявил, что в ходе расследования был обнаружен занимательный ежедневник с планами тогда ещё чиновника, из которых следовало, что тот «пришёл зарабатывать», а не служить. ИА REGNUM попыталось проанализировать активы чиновника с амбициозными планами, а также узнало детали контракта, с которого и началось уголовное дело.

Коммерсант Цитата из к/ф «Великий Гэтсби» реж Баз Лурман. 2013. Австралия, США

Уголовное дело Новикова

45-летнего Сергея Новикова, тогда ещё исполняющего обязанности заместителя главы Хакасии и министра, задержали в апреле 2020 года в Абакане, когда он получил от представителя строительной компании при личной встрече 2 млн рублей — часть от запрошенной суммы.

Следователи отмечают, что ещё в декабре 2019 года между ГКУ Хакасии «Управление капитального строительства» и коммерческой компанией был подписан госконтракт на сумму свыше 480 млн рублей. В рамках соглашения исполнитель должен был достроить жилой корпус «Туимского психоневрологического интерната». Строительство финансировалось в рамках национального проекта.

Новиков, по данным следствия, потребовал от представителя подрядчика 12 млн рублей за покровительство и победу в аукционе, а также создание комфортных условий для работы. В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по ч 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), по которой предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

На днях было завершено расследование этого уголовного дела. Обвинительное заключение в ближайшее время будет направлено в суд, где и решат судьбу бывшего чиновника. На сегодня на его имущество стоимостью 45 млн рублей наложен арест.

Руководитель отдела по особо важным делам СК РФ по Хакасии и Красноярскому краю Андрей Мамонов в интервью телеканалу «Абакан 24» рассказал, что фигурант не признаёт вины.

«Он пришёл зарабатывать, он не пришёл служить. Ему нужны были административный ресурс и властные полномочия, чтобы решать свои вопросы», — отметил Мамонов, уточнив, что у бывшего чиновника изъяли ежедневник, где он расписал свои планы на год, среди которых был пункт о заработке в 1 млн долларов, что на зарплату госслужащего в Хакасии сделать невозможно.

После задержания Новикова глава Хакасии Валентин Коновалов заявил, что, если будет доказано, что тот виновен, то «должен быть наказан по всей строгости закона».

Контракт из дела Новикова

Тендер, который лёг в основу уголовного дела, прошёл в декабре 2019 года. В нём речь шла о строительстве жилого корпуса на 200 мест в ГБУ РХ «Туимский психоневрологический интернат» (второй очереди). Всего в торгах участвовали две компании — ООО «Альтер», чья заявка была признана не соответствующей требованиям, и ООО «Синодекор». С последним и был подписан контракт на сумму 484 425 190,64 рубля.

Строительство финансируется субсидией бюджету Хакасии из федерального бюджета (99%) и на 1% — это средства республиканского бюджета. Завершить работы должны до 30 ноября 2021 года. Контракт находится в стадии исполнения. Заказчик — ГКУ Хакасии «Управление капитального строительства».

Компания-победитель учреждена в марте 2014 года в Абакане. Её уставный капитал — 12 тыс. рублей, директор и единственный владелец — Татьяна Абросимова. По открытым данным, на начало 2020 года средняя численность работников — всего восемь человек. В активе Абросимовой — бухгалтерская компания «Деловые консультации», которой она владеет совместно с Анной Музалевской.

По открытым данным, компания «Синодекор» была исполнителем по 23 госконтрактам на сумму 1,309 млрд рублей. Из них четыре контракта заключены с вышеупомянутым управлением. Их сумма превышает 1,03 млрд рублей. Например, на исполнении у этой же фирмы находится контракт на 316,552 млн рублей, заключенный в июле 2019 года на строительство радиологического корпуса на базе ГБУЗ РХ «Клинический онкологический диспансер». А также контракт на 151,263 млн рублей, подписанный ещё в апреле 2019 года. В качестве лота в нём выступал жилой корпус психоневрологического интерната — его первая очередь.

О Новикове, связях и активах

Сергей Новиков родился в Абакане. Он окончил институт по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий» и в 2004 году прошёл программу подготовки управленческих кадров в Красноярске. Помимо этого, имеет образование в сфере юриспруденции.

В разные годы Новиков работал на обувной фабрике «Саяны», в компании «Энергетическая компания», был главой ООО «Электрокомплект». Занимал руководящие должности в ООО «Армада», ООО «Золотой Бор».

Карьеру госслужащего начал в августе 2009 года с поста председателя госкомитета по окружающей среде и природопользованию региона, с которого ушёл на аналогичную должность в комитет по промышленности и экологии. В декабре 2010 года был назначен министром по градостроительной и жилищной политике Хакасии, а в марте 2011 года — министром регионального развития. В июле 2019 года Новиков стал министром строительства и ЖКХ республики и одновременно и.о. заместителя главы Хакасии.

В ЕГРЮЛ за Новиковым действующих компаний не закреплено. Между тем с января 1997 года и по 23 сентября 2005 года он работал как индивидуальный предприниматель с основным видом деятельности — розничная торговля светильниками. Помимо этого, Новиков был единственным владельцем ООО «Электрокомплект» с самого основания. Компания была создана в июле 2004 года и работала до 14 июня 2012 года — до ликвидации. Компания по основному виду деятельности занималась оптовой торговлей бытовыми электротоварами, радио‑ и телеаппаратурой. Директором фирмы числился Сергей Павлович Пашкевич.