Абакан, , 05:49 — REGNUM За сутки в Хакасии выявлено 20 новых носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM 24 июля в правительстве республики.

Одиннадцать случаев — это служебные и семейные контакты. Шесть пациентов поступили с признаками ОРВИ. Два — с признаками пневмонии. Один случай выявили в результате планового мониторинга.

Выздоровели 2240 человек, в том числе 34 — за последние сутки.

Всего в Хакасии по состоянию на 24 июля коронавирус выявлен у 2709 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период в регионе скончался 31 пациент с коронавирусом.

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