Абакан, , 05:40 — REGNUM Ещё два случая смерти пациентов с COVID-19 официально подтверждено в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 24 июля в правительстве республики.

По данным минздрава региона, умерли 84-летняя и 92-летняя женщины из Черногорска. У них были тяжёлые сопутствующие заболевания.

За весь период в Хакасии скончался 31 пациент с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 июля в Хакасии было зафиксировано 2689 случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии выявлен 21 новый носитель коронавируса