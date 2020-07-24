Улан-Удэ, , 05:39 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев, таким образом, выросло до 3864.

«Из 40 новых случаев COVID-19: 13 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.

В стационарах республики находятся 336 пациентов, 11 тяжёлых пациентов размещены в реанимации. 403 носителей с лёгким течением COVID-19 остаются на амбулаторном лечении.

К настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 3086 человек. Умерли 39 заражённых. Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно о смерти пациента 66 лет, который помимо COVID-19 страдал ишемической болезнью сердца, гипертонией, сахарным диабетом, перенёс резекцию желудка по поводу рака.

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