Токио, , 05:15 — REGNUM В Японии за минувшие сутки выявили 980 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что на территории страны уже второй день подряд фиксируется рекордный рост числа зараженных с начала пандемии. Всего в Японии подтверждено 28 900 случаев инфицирования SARS-CoV-2, включая пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, стоявшего на карантине в порту Иокогамы.

Отмечается, что японские власти обеспокоились бурным ростом числа зараженных, особенно перед четырьмя праздничными днями в стране. Все это происходит на фоне ослабления ограничений на передвижения внутри страны.

«У меня стойкое ощущение кризиса», — заявил глава министерства возрождения экономики Ясутоси Нисимура.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля в Токио выявили рекордное число заражённых коронавирусом нового типа — 366 человек. Такой бурный рост числа инфицированных зафиксирован в японской столице впервые с начала пандемии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Токио за сутки выявили новое рекордное число заразившихся SARS-CoV-2