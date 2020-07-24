Москва, , 06:36 — REGNUM В пятницу, 24 июля, в Москве будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха +18… +20 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 25 июля в Москве будет переменная облачность. Температура воздуха +9… +11 °С.

Ветер западный, юго-западный 6−11 м/с, ночью южный 2−7 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +16… +21 °С днём и +6… +11 °С ночью.

В субботу, 25 июля, днём в столице ожидается +21… +23 °С, переменная облачность, без осадков. По области +18… +23 °С. Ночью в регионе ожидается +8… +13 °С.

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