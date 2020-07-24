Лима, , 05:12 — REGNUM За сутки в Перу зафиксировали 4546 случаев заражения новым коронавирусом, а всего в стране зарегистрировано 371 096 подобных случаев, 23 июля сообщается на сайте министерства здравоохранения республики.

Также за прошедшие 24 часа в Перу от последствий COVID-19 скончалось 199 пациентов.

С начала пандемии в республике подтверждено 17 654 летальных исходов при этом заболевании. Еще 255 945 человек излечились.

Кроме того, отмечается, что медицинские службы страны исследовали 2 158 770 образцов анализов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире за сутки было выявлено 247 225 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2.

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