Сеул, , 05:09 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 41 новый случай заражения коронавирусом, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Сообщается, что 28 из них связаны с очагами распространения инфекции внутри страны, остальные случаи — завозные. Большинство местных случаев инфицирования были выявлены в Сеуле.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее достигло 13 979. Также за 23 июля в стране скончался один пациент с коронавирусной инфекцией. Всего в Республике Корея с начала пандемии умерли 298 человек от осложнений COVID-19.

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