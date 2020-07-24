Тайбэй, , 06:35 — REGNUM Тайвань ещё на год продлил безвизовый режим для граждан России и ряда других стран. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Тайваня.

«С 1 августа 2020 года экспериментальная программа безвизового въезда для граждан Таиланда, Филиппин, Брунея и России будет продлена на год, до 31 июля 2021 года», — говорится в тесте заявлении.

Вместе с тем, отмечается властями острова, продление безвизового режима вовсе не означает, что временный запрет на въезд всех иностранных туристов на территорию Тайваня, наложенный в связи с пандемией нового коронавируса, отменяется автоматически. Решение для снятия ограничений оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса будет принимать на основании оценки эпидемиологической ситуации в каждой конкретной стране.

Напомним, что безвизовый въезд на срок до двух недель для граждан России был открыт в в тестовом режиме сроком на год в сентябре 2018 года. Успешные результаты программы (поток российских туристов на остров возрос более чем на 400%.) привели к её продлению до 31 июля 2020 года.

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