Лондон, 24 июля 2020, 04:47 — REGNUM Посетители магазинов в Англии будут обязаны с 24 июля носить защитные маски в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства Великобритании.
За невыполнение данного требования нарушителей будут штрафовать, а персонал магазинов вправе отказывать клиентам в обслуживании в случае игнорирования предписания.
Помимо магазинов и торговых центров, это правило распространяется на общественный транспорт, банки, почтовые отделения и кафе, которые работают на вынос.
Исключение сделано для детей до 11 лет и лиц с некоторыми хроническими заболеваниями.
Отмечается, что решение об обязательном ношении масок в остальных регионах Соединенного Королевства будут принимать местные власти.
Как сообщало ИА REGNUM, в большинстве районов Лондона фиксируется рост количества вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом.
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