Лондон, , 04:47 — REGNUM Посетители магазинов в Англии будут обязаны с 24 июля носить защитные маски в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства Великобритании.

За невыполнение данного требования нарушителей будут штрафовать, а персонал магазинов вправе отказывать клиентам в обслуживании в случае игнорирования предписания.

Помимо магазинов и торговых центров, это правило распространяется на общественный транспорт, банки, почтовые отделения и кафе, которые работают на вынос.

Исключение сделано для детей до 11 лет и лиц с некоторыми хроническими заболеваниями.

Отмечается, что решение об обязательном ношении масок в остальных регионах Соединенного Королевства будут принимать местные власти.

Как сообщало ИА REGNUM, в большинстве районов Лондона фиксируется рост количества вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом.

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