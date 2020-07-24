Бербанк, США, , 06:35 — REGNUM Премьеры фильма «Мулан» и других кинокартин The Walt Disney Company откладываются «на неопределённый срок» из-за пандемии нового коронавируса. Об этом со ссылкой на заявление компании 23 июля сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Предполагалось, что"Мулан» покажут публике в августе. Теперь премьера фильма отложена «на неопределённый срок», а маркетологи компании «решают, как лучше всего показать фильм зрителям по всему миру».

На значительные сроки перенесены компанией и предполагаемые выходы других кинокартин. В частности, анонсированная ранее на декабрь 2021 года премьера фильма «Аватар 2» теперь состоится не ранее декабря 2022 года. А продолжения знаменитых «Звездных войн» зрителям стоит ждать не раньше конца 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, кинокомпания Disney 21 июля сообщила, что анимационный сериал «Елена — принцесса Авалора» скоро подойдёт к концу. Последний эпизод поклонники шоу увидят 23 августа 2020 года, а финальные серии начнут выходить в эфир Disney Channel с 26 июля 2020 года.

Создатель и исполнительный продюсер шоу Крейг Гербер заявил, что для него «было честью вывести на экран первую латиноамериканскую прицессу Disney».

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