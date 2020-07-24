Мехико, , 04:01 — REGNUM 370 712 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано в Мексике, включая новые — 8 438, сообщил главный эпидемиолог страны Уго Лопес-Гатель 23 июля в ходе брифинга.

При этом 231 403 человека уже выздоровели. Кроме того, в стране за сутки зафиксировано 718 летальных исходов при COVID-19. С начала пандемии в Мексике от осложнений, связанных с этим заболеванием, погибли 41 908 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля МИД Мексики объявило, что Китай готов выдать государствам Латинской Америки кредит на общую сумму $1 млрд для закупки китайской вакцины от коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай продаст свою вакцину от COVID-19 Латинской Америке в кредит