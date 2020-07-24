Вашингтон, , 03:35 — REGNUM Многие американские школы могут безопасно открыться с началом учебного года при условии соблюдения мер борьбе с распространением нового коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп 23 июля на брифинге.

Ранее глава государства заявлял, что школы страны могут открыться осенью.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля Дональд Трамп рассказал, что не боится отпустить своего младшего сына Бэррона в школу, несмотря на угрозу коронавируса.

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