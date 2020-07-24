Найроби, , 03:33 — REGNUM В Кении за прошедшие сутки выявили 796 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба кенийского министерства здравоохранения.

«В этот день мы зафиксировали рекордное число случаев за сутки с начала пандемии», — заявила глава ведомства Мерси Мванганги.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Кении достигло 15 601. Также за 23 июля в стране скончались три пациента от болезней, вызванных новым коронавирусом. Всего жертвами осложнений COVID-19 в Кении стали 263 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля Всемирная организация здравоохранения выразила озабоченность резким ростом числа зараженных коронавирусом нового типа в странах Африки. По данным ВОЗ, к 20 июля в Африке уже было подтверждено 597 223 случая инфицирования SARS-CoV-2.

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