Москва, , 03:26 — REGNUM Сушка белья на балконе может обернуться серьезными последствиями для здоровья, поскольку на него будут осаждаться взвешенные частицы, предупредил директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев в беседе с радио Sputnik.

«Городские частицы — это не пыльца, а тяжелые металлы, сажа, пыль от стирания тормозных колодок и шин. Это все — канцерогены», — сказал он.

По словам эколога, длительный контакт с канцерогенами на постельном белье может привести к ухудшению работы лёгких и спровоцировать образование опухоли. Сушить бельё на балконе Ястребцев посоветовал только в экологически чистых районах города или в случаях, когда окна выходят на зелёный двор.

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